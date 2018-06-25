Seçim maratonu ve dolardaki artış konut satışlarına darbe vurdu

Son 1 yılda dolar fiyatlarındaki artışın Türkiye’ye hissedilir derecede etkisi olduğunun altını çizen Oral, “Bundan 2-3 yıl önce dolar 2,5 ila 3 TL arasında seyrettiğinde, 80 bin TL’ye alınan bir daire, bugün doların 4, 7 TL arasında olması nedeniyle bu fiyatlar yüzde 100 civarında artış gösterdi. 80 bin liralık bir daire bugün 200 bin TL oldu. Doların konut fiyatlarını uçurmasının yanı sıra araya bir de seçim maratonu girince, gayrimenkul sektörü tamamen durma noktasına geldi. 2 ay süren bir seçim maratonu nedeniyle vatandaşlarda bir karamsarlık hakim olduğu için, konut alım ve satım işine girmedi. 2 aylık bir sürede, konut satışları yok denecek kadar alt seviyelerdeydi. Normalde konut faizleri düştüğü dönemde, satışlarda iyileşmeler görünmüştü. Ancak bu da pek bir işe yaramadı. Vatandaşın son olarak seçimlerde bir endişesi vardı. Açıkçası kredi çekerek ev almaya cesaret edemediler bu dönemde. Bu da bizim sektörün durgun geçmesini sağladı. Anormal derecede bir durgunluk söz konusu. Tabii dün itibariyle seçimler sona erdi. Eğer bundan sonra Türkiye’nin ekonomisi normale dönerse, bizlerde konut satışlarının tekrar artacağına inanıyoruz” dedi.