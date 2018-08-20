Şehidin mektubundaki sözleri mezar taşında

32 yıldır oğluna hasret olan 79 yaşındaki Fatma Keskin her hafta oğlunun mezarını ziyaret ediyor.

Samsun’da her bayram öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı. Kıranköy ve Asri Mezarlıkları arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Ziyaret esnasında mezarlık çevresi arabalarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlıklara akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Ellerindeki bidonlarla kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizlemeyi de ihmal etmediler.

Asker mektubu

Asri Mezarlıkta kabri bulunan Şehit Komando Er Yusuf Keskin, şehit olmadan annesine duygu dolu bir mektup yazdı. Mektubunda yazdığı bir dörtlüğü, annesi de oğlunun mezar taşına yazdırdı. Şehit Komando Er Yusuf Keskin’in yazdığı dörtlük şu şekilde:

"Askere gittim gelirim diye. Hiç aklıma gelmedi ölürüm diye. Şehitlik mertebesine ererim diye. Ağlama garip anam ben şehit oldum".

"Bir cuma gelmesem oğlumu rüyamda görüyorum"

Kızı ile oğlunun mezarını ziyaret eden Fatma Keskin, "Oğlunu yetim büyüttüm. Her cuma günü oğlumun mezarını ziyarete geliyorum. Bir cuma gelemezsem oğlumu o gün rüyamda görüyorum. Rüyamda oğlum bana ’Sen beni mezarlıkta bekle, ben camiden çıkınca mezarlığa yanına geleceğim’ diyor. Eğer buraya gelmezsem uyuyamıyorum. Oğlum şehit olunca yüzünü göstermediler bana. Askerden izne gelmişti. Tekrar askere dönünce bir daha görmedik. Gidiş o gidiş" dedi.

Minik Kerem şehitler için dua etti

Kıranköy ve Asri Mezarlıkta bulunan şehitliklere gelen aileler şehitlerin kabirleri başında dua okudu, mezar taşlarını temizledi. Kıranköy Mezarlığına ailesi ile birlikte mezarlık ziyaretine gelen Kerem isimli bir çocuk şehitlikleri ziyaret etmek istedi. Ailesinin şehitliğe götürdüğü Kerem, bütün şehitleri tek tek dolaşarak mezarları başında dua etti. Minik Kerem, bazı süreleri okuduğunu söyledi.

3 yıl önce şehit olan polis memuru Burak Zor’un oğlu Eymen Zor ise babasının mezarındaki çiçeklere eliyle su döktü.