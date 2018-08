Şehir magandaları boş durmuyor

Karadeniz’in en büyük şehri Samsun’da duyarsız ve bilinçsiz vatandaşların yerlere ve sahile attığı çöpler, çevre kirliliğine yol açıyor. Özellikle magandaların şehir mobilyalarına zarar vermesi ise tepkiyle karşılanıyor.

“Halkın parasıyla yapılıyor, duyarsızlar zarar veriyor”

Vatandaşları, duyarlı olmaya davet eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, temizlik ve onarım çalışmalarında harcanan para ile farklı hizmetlerin yapılabileceğine dikkat çekti. Çakır, “Sahiller, parklar, sokaklar ve gezi alanları gibi yerler halkın kullanımına açık olan yerlerdir. Belediyeler ve devletimizin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili görevlileri buraların güzel görünmesi ve temiz olması için büyük emek harcıyorlar. Bu hizmetler de halktan alınan vergilerle yapılıyor. Buralara en fazla sahip çıkması gerekenler de o yüzden yine vatandaşın kendisidir. Bu yerlerde bulunan yapılar, cihazlar veya deniz, bir kullanımlık değil, sürekli kullanılan yerler. Buralar halkın parasıyla yapılmış, halkın yeridir. Bu anlamda maalesef biraz sıkıntımız var. Toplumsal bilinç oluşturmamız lazım. İnsanların buraları kirletmemesi, yarın veya başka bir gün yine kendisinin kullanacağını unutmaması gerekiyor. Maalesef toplumsal bilinç anlamında bir eksikliğimiz var” dedi.

“Atakum sahilinde sıkıntı yaşıyoruz”

Özellikle Atakum sahilinde çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Çakır, “Vatandaşlar bu sahili sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar kullanıyor. Bu sahili belediye personelimiz her sabah tekrar vatandaşlarımıza hazır hale getirmeye çalışıyor ama bu konuda çok yoruluyoruz. Ama bizler yılmadan, usanmadan her gün yeni bir başlangıç yaparak temiz bir şekilde bir sonraki güne hazırlıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz, buraları kendi malları gibi temiz tutmaları ve korumalarıdır. Belediyemiz her yıl yüksek maliyetlerle yenileme ve temizlik çalışmaları yapıyor. Bu bütçeler onarım ya da temizlik masraflarına aktarılmazsa buralara harcanan paralarla daha farklı hizmetler de yapılabilir. Buraların daha temiz ve korunaklı olması için bir otokontrol sisteminin de olması lazım. Bilinçli ve duyarlı vatandaşlar, buralara zarar veren ya da kirleten vatandaşları uyarmalılar” diye konuştu.

Duyarsız insanların attığı çöpler ve şehir mobilyalarına verdiği zararlar tepki çekiyor.