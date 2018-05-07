Şehirdeki çöpler bu müzede sergileniyor

“Dönüşüm Müzesi” ziyaretçilerin karşılandığı ve tesis hakkında bilgilendirildiği bir yapı olmanın ötesinde "atıkların dönüşümü" teması ile geri dönüştürülebilen atıkların ayrıştırılması ve geri kazanılması, atıkların değerlendirilmesi, iklim, çevre ve ekonomiye olan etkileri hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Atık malzemelerden öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergilendiği, 2014 yılında kurulan müzeyi bugüne kadar yaklaşık 7 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Müze ve katı atık tesisi hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Çevre Mühendisi Fatih Kutbay, “Biz belediyeler olarak atıkların toplanması, taşınması ve enerji elde edilmesi gibi olayların üstesinden geliyoruz. Ancak bir eksikliğimiz vardı, o da atıkların kaynağının azaltılmasına yönelik. Bu müzeyi özellikle çocukların görebilmesi, sahadaki atık faaliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları anlatmak için kurduk. Atıkların kontrolü ve düzenli depolanması faaliyetleri evimizden başlayan bir süreç. Bu süreci şimdiden ziyaretçilerimize anlatarak çocuklara aşılamak istiyoruz. Burayı yaklaşık olarak 7 bin öğrencimiz ziyaret etti. Bu müzede bulunan bazı materyaller öğrencilerimiz tarafından atık malzemeler ile yapıldı. Bu tesisimiz yaklaşık 10 yıl önce atık almaya başladı. Günlük olarak buraya toplamda 750 ton atık geliyor. Bu atıkları biz burada ayırıyoruz ve bunlardan bir de enerji üretimi elde ediyoruz” dedi.