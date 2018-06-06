Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokağı’nda dernek binasının önünde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar programı, Bafra Vaizi Cevahir Aydın hoca tarafından yapılan dua ile devam etti. Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin ve yönetim kurulu üyeleri yemeğe katılan konukların masalarını gezerek teşekkür etti.

Yoğun katılımın olduğu programa 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Bafra Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, Alaçam Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Bafra Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Rahmi Şahin, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.