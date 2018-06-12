Şehit anne ve babalarına ücretsiz mezar yeri verilecek

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon toplantısı belediye meclis salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleşti. 71 gündem 2 gündem dışı olmak üzere toplam 73 gündem maddesi komisyonda görüşüldü. 73 maddeden 3’ü oy çokluğu, 70’i ise oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi. Meclise havale edilen maddeler arasında ‘şehit anne ve babalarına ücretsiz mezar yeri verilmesi maddesi’ de yer aldı.

“Şehit anne ve babalarına 2 kişilik ücretsiz mezar yeri verilecek”

Şehit Anne ve babalarına istemeleri halinde 2 kişilik ücretsiz mezar yeri vereceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ali Kukuş, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu vatanın her karış toprağı ve üzerini kanları dalgalanan bayrağımızın varlığını aziz şehitlerimize ve kahramanlarıma borçluyuz. Onların vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülmeyecek kadar yüce ve büyüktür. Bu vatanın istiklali ve istikbali için verilen mücadeleyi asla unutmayacağız. Bu nedenle anne ve babalarının yanında olmak ve onların acılarını bir nebze olsun hafifletmek için Türkiye Harp Malulü Gazi Dul ve Yetimleri Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şubesi tarafından verilen dilekçeye istinaden şehit anne ve babalarının talep etmeleri halinde, ‘Şehit anne veya babasının vefatı halinde Derecik Mezarlığında iki kişilik ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesi’ ile ilgili evrakımızın meclise sunulmak üzere havale edilmesini arz ederim” dedi.

Çakır: “Şehit ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek istedik”

Belediye olarak her zaman şehit yakınlarının yanlarında olduklarını vurgulayan Turan Çakır, “Şehit yakınlarımıza ücretsiz mezar yeri ile ilgili maddemiz önümüze geldi. Her şeyden önce şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına da sabır diliyorum. Geride kalan şehit yakınlarını devletimiz hiçbir şekilde yalnız bırakmıyor zaten. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, aldığımız bu kararla onların yanında olduğumuzu bir nebze de olsun göstermek istedik. Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında yer olmadığı için Derecik Mezarlığını seçtik. Derecik Mezarlığında şehitlik açma gibi bir düşüncemiz yok. Kıranköy Mezarlığındaki şehitlikte şehitlerimizi defnedeceğiz” diye konuştu.

Gündem dışı olarak Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından komisyona gelen ve 19 Mayıs, Tekkeköy, Bafra ve Terme ilçelerindeki sokaklarda kullanılacak olan 9 milyon TL’lik hibe ile ilgili madde de komisyondan oy birliği ile geçerek meclise havale edildi.

Komisyonlardan meclise havale edilen 73 madde 18 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanacak.