Şehit annesi trafik kazasında hayatını kaybetti

P. Kom. Er. Nursal Aksoy, 1996 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) unsurları ile çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehit Nursal Aksoy’un ismi, evlerinin bulundu caddeye verilmişti. Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi’ndeki evlerinin geçtiği caddenin ismi “Şehit P. Kom. Er. Nursal Aksoy Caddesi” olarak değiştirilmişti.

Şehit annesi, dün akşam saatlerinde şehit oğlunun adının verildiği caddenin yanında trafik kazası geçirdi. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ekmek almak için çıkan şehit annesi Rahime Aksoy, şehit oğlunun adının verildiği caddeden yürüyerek Kozluk Sapağı mevkisindeki kavşağa geldi. Kavşaktan Samsun-Ordu karayolunun deniz bandına geçen Rahime Aksoy, ekmek aldıktan sonra evine geri dönmek istedi. Yolun karşısına geçmek için adım atan Rahime Aksoy’a Samsun’dan Ordu istikametine giden bir otomobil çarptı. Şehit oğlunun adının verildiği caddenin birkaç metre ilerisinde otomobilin çarptığı şehit annesi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şehit oğlu haricinde 2 erkek, 5 kız çocuğu daha olduğu öğrenilen Rahime Aksoy’un cenazesi mahalle camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, şehit oğlunun mezarının bulunduğu mahalle mezarlığına defnedildi.