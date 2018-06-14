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14 Haziran 2018 13:21

Şehit annesi yürekleri dağladı: "Bayramlık mı giydin oğul"

Samsun’da şehit olan oğlunun kabrini ziyaret eden bir şehit annesi, "Kabrinde çiçekler açmış.

Şehit annesi yürekleri dağladı:

14 Haziran 2018 13:21

Bayramlık mı giydin sen oğul” diyerek gözyaşı döktü.


Samsun’da Ramazan Bayramı öncesi yakınlarına dua etmek isteyen vatandaşlar, mezarlıklara akın etti. Arefe gününde yakınlarına dua etmek ve mezarlıkların bakımını yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezarlıklara akın etti. Bayram öncesinde Kıranköy Mezarlığı ve Asri Mezarlığı, en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar mezarlık başlarında Kur’an-ı Kerim okuyarak yakınlarına dua etti. Kıranköy Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Asri Mezarlığı’ndaki şehitlik de bölge illerden gelen ziyaretçiler ile dolup taştı.


Kabristanda yaşanan en duygulu an ise Trabzon’dan gelen şehit annesinin oğlunun mezarını ziyaret etmesi oldu. 1993 yılında şehit olan Piyade Onbaşı İsmail Yılmaz’ın annesi, uzun zaman sonra oğlunun kabrini ziyaret edince gözyaşlarını tutamadı. Şehit annesi oğlunun kabri başında dua ederek mezar taşını öptü. Oğlunun kabrinde çiçekler açtığını gören acılı anne, "Annem ben geldim. Kabrinde çiçekler açmış. Senin elbiselerin çok güzel olmuş. Bayramlık mı giydin sen oğul. Bayramlıklarını ütülemedin mi oğul" diyerek gözyaşı döktü.




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