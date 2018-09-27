Şehit asker kabrinin başında dualarla anıldı

Şırnak-Van karayolunda bulunan kontrol noktasına 26 Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Burak Perçin, şehadetinin 2.
yılında Bafra'nın Gökçesu Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Burak Perçin'in anma törenine Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra Müftülüğü Şube Müdürü Şafak Çatal, Bafra Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.
Gökçesu Mahallesi Merkez Cami İmamı Hasan Gök'ün okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından program dua ile sona erdi.