Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 16:40

Şehit Astsubay Bolat için mevlit

Şehit Astsubay Erdal Bolat için, Alaçam Kadıköy Mahallesi’nde bulunan baba ocağında cuma namazı sonrası Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Astsubay Bolat için mevlit

24 Kasım 2017 16:40


Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerden Alaçam Kadıköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Erdal Bolat, baba ocağında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Şehadetinin 1. yılında baba ocağında okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından İlçe Müftüsü Mehmet süsün tarafından dua yapıldı.


Şehit Astsubay Erdal Bolat’ın mevlit programına Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Emniyet Amiri Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ve vaizler, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Ertan Baş, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, askeri personel, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç