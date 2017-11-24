Şehit Astsubay Bolat için mevlit

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerden Alaçam Kadıköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Erdal Bolat, baba ocağında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Şehadetinin 1. yılında baba ocağında okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından İlçe Müftüsü Mehmet süsün tarafından dua yapıldı.

Şehit Astsubay Erdal Bolat’ın mevlit programına Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Emniyet Amiri Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ve vaizler, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Ertan Baş, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, askeri personel, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.