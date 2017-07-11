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11 Temmuz 2017 17:31

Şehit babasının ismini taşıyan Nuh bebek 1 yaşında

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 15 Temmuz’un tarihe şanlı bir direniş olarak geçtiğini söyledi.

Şehit babasının ismini taşıyan Nuh bebek 1 yaşında

11 Temmuz 2017 17:31


AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 15 Temmuz şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 4 Ocak 2016’da şehit olan Nuh Özdemir’in ailesini ziyaret etti.



Nuh bebek şu an 1 yaşında


Diyarbakır Sur ilçesinde 4 Ocak 2016’da hain terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Özdemir’in eşi 4 ay sonra bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Şehit babasının isminin verildiği Nuh bebek şu an 1 yaşında.


15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri kapsamında Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında bulunan şehitlikler ziyaret edildi. Ardından İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan Şehit Üzüm. Çvş. Nuh Özdemir’in ailesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde unutulmadı.



"O karanlık gece aydınlık bir sabaha varmıştır"


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016 gecesi tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlık gecesi olmuştur. Bir grup kendini bilmez vatan haininin darbe girişimine milletimiz başkomutanımızın çağrısı üzerine hem kendi iradesine hem de kendi seçtiği liderine sahip çıktı. Cuntacıların sokağa sürdüğü tankların üzerine çıktı. Camilerden okunan ezan, sala ve çağrılar bütün bir milletimize moral kaynağı oldu. Türk milleti; cumhurbaşkanı, başbakanı, hükümeti, partileri, milletvekilleri ve sivilleriyle birlikte, inanılmaz bir demokrasi mücadelesi vererek, yüz yıllık darbe geleneğine karşı koydu. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan olayların ardından o karanlık gece milletimizin cesareti ve kahramanlığı ile aydınlık bir sabaha döndü" şeklinde konuştu.



"15 Temmuz tarihe şanlı bir direniş olarak geçti"


Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitleri anmanın, hatırlamanın ve hatırlanmalarını sağlamanın millî ve insani sorumluluk olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok şunları söyledi: “Ülkemizi bölmek, parçalamak ve yok etmekle sonuçlanabilecek bu hain darbe girişimi demokrasiye inanan, sahip çıkan, demokrasi için tanklara ve silahlara kendilerini siper eden milletimizin gayretleri ile bertaraf edilmiş, ülkemizin geleceğinin karanlık ellere geçmesine izin verilmemiştir. Yeniden yükselişin başladığı 15 Temmuz gecesi birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin dünyaya ders verircesine yaşandığı anlamlı bir gece olmuştur. Terörü, terörün hain destekçilerini ve 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, terör olayları ve hain darbe girişimi sonucu hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum.”




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