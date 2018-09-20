Şehit Başsavcı Murat Uzun kabri başında anıldı

Tunceli'de teröristler tarafından şehit edilen Başsavcı Murat Uzun Samsun'da kabri başında anıldı.

Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, şehadetinin 6. yılında Samsun'daki kabri başında dualarla anıldı. Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u anma törenine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Fahri Gülay, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, hakimler, savcılar, şehidin öğrenim gördüğü Samsun Ticaret Lisesi yönetimi, öğrencileri ve Şehit Başsavcının babası Hamit Uzun, annesi Ayşe Uzun, kardeşleri Ramazan Uzun, Ercan Uzun ve Hülya Uzun Yiğit katıldı.