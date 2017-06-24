Şehit oğlunun kıyafetleriyle mezarına koştu

Samsun’da her bayram öncesi olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı. Ziyaret esnasında mezarlık çevresi arabalarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Mezarlıktaki en duygusal anlar ise şehitliklerde yaşandı. 31 Mayıs günü Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın mezarı başına gelen baba Hakan Bayram, oğlunun her görevde taktığı yeşil bandanayı kafasına taktı. Oğlunun giydiği şehit düşen arkadaşının kamuflajını da giyen baba Hakan Bayram, oğlunun mezarı başında dua etti.

“Hem üzülüyoruz hem de seviniyoruz”

Oğlunun 1 sene önceden beri şehit olacağını söylediğini ve şehit olmayı çok istediğini ifade eden Hakan Bayram, “1 senedir söylediği için şehit olacağına bizi alıştırdı. Üzülsek mi sevinsek mi arada kaldık. Hem üzülüyoruz hem de seviniyoruz. Bugün oğluma dua etmek için mezarına geldim. Kafama oğlumun bandanasını, üstüme de oğlumun giydiği şehit arkadaşına ait kamuflajı giydim. Oğlum askere gitmeden önce şehit olacağını söylüyordu. Allah mekanını cennet etsin” dedi.

Minikler babalarının mezarına aile resmini çizip bıraktılar

2008 yılında şehit olan Uzm. Çvş. Murat Güler’in mezarında da duygulu anlar yaşandı. Murat Güler’in kızları Ece ve Ezgi Güler, aile fertlerin olduğu resim çizerek, “Babacığım, seni çok seviyoruz” yazılı kağıdı mezar taşına bıraktılar. Sabah erken saatlerde mezarlığa gelen kızlar ve şehidin eşi Asuman Güler, Murat Güler ilk şehit olduğunda minik kızların tokalarını da mezarda asılı olan bayrağın yanına asmışlardı.