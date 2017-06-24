Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 12:57

Şehit oğlunun kıyafetleriyle mezarına koştu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın babası Hakan Bayram, oğlunun mezarına göreve giderken taktığı bandana ve şehit olan arkadaşının kamuflajıyla gelerek dua etti.

Şehit oğlunun kıyafetleriyle mezarına koştu

24 Haziran 2017 12:57


Samsun’da her bayram öncesi olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı. Ziyaret esnasında mezarlık çevresi arabalarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.


Mezarlıktaki en duygusal anlar ise şehitliklerde yaşandı. 31 Mayıs günü Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram’ın mezarı başına gelen baba Hakan Bayram, oğlunun her görevde taktığı yeşil bandanayı kafasına taktı. Oğlunun giydiği şehit düşen arkadaşının kamuflajını da giyen baba Hakan Bayram, oğlunun mezarı başında dua etti.



“Hem üzülüyoruz hem de seviniyoruz”


Oğlunun 1 sene önceden beri şehit olacağını söylediğini ve şehit olmayı çok istediğini ifade eden Hakan Bayram, “1 senedir söylediği için şehit olacağına bizi alıştırdı. Üzülsek mi sevinsek mi arada kaldık. Hem üzülüyoruz hem de seviniyoruz. Bugün oğluma dua etmek için mezarına geldim. Kafama oğlumun bandanasını, üstüme de oğlumun giydiği şehit arkadaşına ait kamuflajı giydim. Oğlum askere gitmeden önce şehit olacağını söylüyordu. Allah mekanını cennet etsin” dedi.



Minikler babalarının mezarına aile resmini çizip bıraktılar


2008 yılında şehit olan Uzm. Çvş. Murat Güler’in mezarında da duygulu anlar yaşandı. Murat Güler’in kızları Ece ve Ezgi Güler, aile fertlerin olduğu resim çizerek, “Babacığım, seni çok seviyoruz” yazılı kağıdı mezar taşına bıraktılar. Sabah erken saatlerde mezarlığa gelen kızlar ve şehidin eşi Asuman Güler, Murat Güler ilk şehit olduğunda minik kızların tokalarını da mezarda asılı olan bayrağın yanına asmışlardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!