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02 Temmuz 2018 13:42

Şehit Ümit Eker kabri başında anıldı

Şehit Ümit Eker, Samsun’un Kavak ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı30 Haziran 2007 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından Tunceli Pülümür karayoluna döşenen patlayıcı maddenin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Eker, şehadetinin 11’inci yılında Kavak ilçesi Tabaklı Mahallesi’ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Ümit Eker kabri başında anıldı

02 Temmuz 2018 13:42

Şehit Ümit Eker, Samsun’un Kavak ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı


30 Haziran 2007 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından Tunceli Pülümür karayoluna döşenen patlayıcı maddenin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Eker, şehadetinin 11’inci yılında Kavak ilçesi Tabaklı Mahallesi’ndeki kabri başında dualarla anıldı.


Şehit Ümit Eker’in anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu ve şehidin ailesi katıldı. Tabaklı Mahallesi Camisi İmamı Selami Ar’ın okuduğu Yasin-i Şerif’in ardından program dua ile sona erdi.




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