Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 17:22

Şehitler için 173’üncü mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 173’üncü Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehitler için 173’üncü mevlit

26 Mayıs 2018 17:22


EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 173’üncü gerçekleştirildi. Mevlitte okunan Kur’an-ı Kerim, 5. ay şehitleri; Hakan Kara, Mehmet Sandıkçı, Dursun Sutay, Turgay Yılmaz, Recep Şahin, Hüseyin Kavaklı, Ersan Gürpınar, Yakup Kurt ile tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okutulan mevlide katılan özel harekat polisleri, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadı.


Programa, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Necati Yılmaz, eski milli güreşçi Mehmet Donbay, şehit yakınları ve gaziler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç