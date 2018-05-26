Şehitler için 173’üncü mevlit

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 173’üncü gerçekleştirildi. Mevlitte okunan Kur’an-ı Kerim, 5. ay şehitleri; Hakan Kara, Mehmet Sandıkçı, Dursun Sutay, Turgay Yılmaz, Recep Şahin, Hüseyin Kavaklı, Ersan Gürpınar, Yakup Kurt ile tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okutulan mevlide katılan özel harekat polisleri, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadı.

Programa, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Necati Yılmaz, eski milli güreşçi Mehmet Donbay, şehit yakınları ve gaziler katıldı.