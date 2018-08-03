Şehitler mezarları başında anıldı

İstanbul Heybeliada Deniz Lisesi Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 1 Ağustos 1982 tarihinde tulumba motor dairesinde elektrik çarpması sonucu şehit olan Deniz Er Hüseyin Basdil şehadetinin 36. yılında Bafra’nın Yiğitalan Mahallesi’nde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 2 Ağustos 1998 tarihinde Kato Dağı’nda bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Fehmi Sevinç ise şehadetinin 20. yılında Bafra’nın Düzköy Mahallesi’ndeki kabri başında dualarla anıldılar. Şehitlerin mezarları başında Yasin-i Şerif okunup dua yapıldı.

Anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehitlerin aileleri katıldı.