Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 14:00

Şehitlerin isimleri Atakum’da yaşatılıyor

Samsun (İHA) – Şehitlerin isimlerini Atakum’a kazandırdığı parklarda yaşatmaya devam eden Atakum Belediyesi, yapımı tamamlanan 3 parka şehit Sedat Düzgün, şehit Bekir Eker ve MHP kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in isimlerini verdi.

Şehitlerin isimleri Atakum’da yaşatılıyor

06 Mayıs 2018 14:00


Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu, ülkücü hareketin lideri merhum Alparslan Türkeş ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren şehit Sedat Düzgün ve şehit Bekir Eker’in isimlerinin ilçedeki parklara verildiğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ülkemizin önemli değerlerinin ve şehitlerimizin adlarını Atakum’da yaşatıyoruz” dedi. Taşçı, “Atakum, değerlerine sahip çıkan bir ilçe. Biz de Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki parklarda, değerlerimiz uğruna can veren kahraman şehitlerimizin isimlerini yaşatıyoruz. Yapımını tamamladığımız 3 parkımıza da Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu, ülkücü hareketin lideri merhum Alparslan Türkeş ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren şehit Sedat Düzgün ve şehit Bekir Eker’in isimlerini veriyoruz. Çocuklarımızın oyunlar oynadığı parklar ve spor tesisleri, isimlerini şehitlerimiz ile ülkemiz ve milletimiz için önemli değerlerden alıyor. 4 yıllık görev sürecimizde Atakum’a kazandırdığımız 60 çocuk parkına isim verirken çok duyarlı davranmaya özen gösterdik. Şehitlerimiz ve önemli değerlerimizin yanı sıra, birçok parka da organ bağışçısı olan vatandaşlarımızın isimlerini verdik. Bu anlamda vefatının ardından organ bağışı ile başkalarının yaşama tutunmasını sağlayan bağışçıların isimleri de Atakum’da yaşıyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç