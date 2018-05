Şehitlerin isimleri Atakum’da yaşatılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu, ülkücü hareketin lideri merhum Alparslan Türkeş ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren şehit Sedat Düzgün ve şehit Bekir Eker’in isimlerinin ilçedeki parklara verildiğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ülkemizin önemli değerlerinin ve şehitlerimizin adlarını Atakum’da yaşatıyoruz” dedi. Taşçı, “Atakum, değerlerine sahip çıkan bir ilçe. Biz de Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki parklarda, değerlerimiz uğruna can veren kahraman şehitlerimizin isimlerini yaşatıyoruz. Yapımını tamamladığımız 3 parkımıza da Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu, ülkücü hareketin lideri merhum Alparslan Türkeş ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren şehit Sedat Düzgün ve şehit Bekir Eker’in isimlerini veriyoruz. Çocuklarımızın oyunlar oynadığı parklar ve spor tesisleri, isimlerini şehitlerimiz ile ülkemiz ve milletimiz için önemli değerlerden alıyor. 4 yıllık görev sürecimizde Atakum’a kazandırdığımız 60 çocuk parkına isim verirken çok duyarlı davranmaya özen gösterdik. Şehitlerimiz ve önemli değerlerimizin yanı sıra, birçok parka da organ bağışçısı olan vatandaşlarımızın isimlerini verdik. Bu anlamda vefatının ardından organ bağışı ile başkalarının yaşama tutunmasını sağlayan bağışçıların isimleri de Atakum’da yaşıyor” diye konuştu.