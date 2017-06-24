Şehitlikte bayram öncesi hüzünlü buluşma

Arife günü nedeniyle şehitlikler ziyaretçi akınına uğruyor. Şehit aileleri yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek hasret gideriyor. Şehit kabirlerini ziyaret eden yakınları Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ediyor.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi 81 yaşındaki Bedriye Hamlı da şehitliği ziyaret edenler arasında yer aldı. Aşırı sıcağa rağmen oğlunun kabri başında saatlerce duran Bedriye Hamlı, “Ben her zaman İlhan’ıma, mavi gözlü paşama koşarak geliyorum. 25 yıldır onu hiç terk etmedim, hiç yalnız bırakmadım. Bayramlarda, özel günlerde onu bekliyorum ama o hiç gelmiyor. Çünkü o şimdi vatan nöbetinde. Şehitlik oğlumun evi, onu evinde yalnız bırakamam. Ayaklarım yaşlı bedenimi taşımakta zorlansa da ben ona geliyorum. Acısı gittikçe çoğalıyor. Benim şehitlikteki nöbetim hiç bitmiyor. Şehitlikte evlat kokusu arıyorum. Evlat kokusu hiçbir şeye benzemez, o koku çok özel bir kokudur. Onun mezar taşını öpüyor, hasret gideriyorum. Şehitlik benim oğlumun evi, ben burada rahat ediyor, huzur buluyorum. Allah şehitlerimizin mekanını cennet yapsın. Vatan sağ olsun. Allah kimseye evlat acısı vermesin” dedi.

Diğer şehit yakınları da mezarların başında duygusal anlar yaşadılar.

Çiğdem Karaaslan’dan anlamlı ziyaret

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, beraberindekilerle birlikte Ramazan Bayramı arifesinde Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığı’ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

Şehit kabirlerini tek tek gezen Karaaslan, şehit aileleri ile görüşerek, dua etti.

“Cennet vatanımız için hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” diyen Çiğdem Karaaslan, “Ramazan ayında şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle iftar sofralarında bir araya geldik. Ramazan Bayramı arifesinde de şehitliklerimizi ziyaret ederek, onlara dua ettik. Ramazan ayını ve bayramı huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin sayesindedir. Bu vatan için canlarını gözlerini kırpmadan veren şehitlerimize çok şey borçluyuz. Şehit ailelerimizde bizlere şehitlerimizin emanetidir. Bu anlamda tüm şehit ailelerimizin bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.