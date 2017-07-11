Şehitlikte gurur ve hüzün bir arada

15 Temmuz’un yıl dönümü etkinlikleri şehitlik ziyaretleri ile başladı. Gurur ve hüznün bir arada yaşandığı şehitliği ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 15 Temmuz’da gelmiş geçmiş en büyük ihaneti yaşadığını söyledi.

Şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip gül bırakan ve dualar eden Başkan Yılmaz, "Türk milleti bugün şanlı bayrağımız altında özgür yaşıyorsa bunu şehitlerine borçludur. Onlar bu toprakların sadece üstünü değil altını da vatan yapmışlardır” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar ve bugüne kadar vatan uğrunda can veren şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı şehitlikte, 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini bir kez daha paylaşan Başkan Yılmaz, "15 Temmuz Cumhuriyet tarihi ve öncesi dâhil olmak üzere yaşadığımız en büyük ihanetlerden bir tanesidir. Asker kılıklı hainler o gece millete bomba ve kurşun yağdırdı.15 Temmuz’a ilişkin duyarlılık milletimizin hafızasında hala dün gibi. Biz de bugün 15 Temmuz anma etkinliklerimize şehitliğimizi ziyaret ederek başladık. Burada Kur’an okuttuk ve şehitlerimiz için dualar ettik" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, şehitlik ziyareti sonrası Büyük Cami’deki mevlide katıldı.