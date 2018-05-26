"Şehrim 2023" otobüsü Samsun’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da katılımı ile Şehrim 2023 otobüsünün önünde basın açıklaması yaptı. Karaaslan’dan önce kısa bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde başlattığı bir çalışma. Şehirlerimizin 2023 vizyonunu halkımızla birlikte tartışıp oluşturacağız. Şehir medeniyetin inşa edildiği yerdir. Şehirlerimiz bir medeniyet beşiği olmak durumundadır. Şimdiden medeniyetimizi inşa edeceğimiz şehirlerimiz için katkı sağlamasına imkan sunan bu programın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Şehrim 2023" projesinin şehriyle ilgili hayali olanların projesi olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Proje ile her şehrin 2023 vizyonunu tekrar gözden geçirmeye masaya yatırmaya ve birlikte şekillendirmeye imkan veren bir proje. Otobüs yalnızca bir etap. Bir şehri anlamanın tek bir yolu olmadığını biliyoruz. Bizimle birlikte çalışan 15 kişilik bir uzman ekip var. Bu 15 kişilik ekip gittikleri şehrin röntgenini çekiyor. Biz daha sonra bir şehir buluşması gerçekleştiriyoruz. Şehrin tüm aktörleri ile buluşuyoruz. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını hayata geçirmek için hepimizin yapacağı çok iş var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun’la ilgili fikirlerini yazıp istek kutusuna attı.