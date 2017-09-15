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15 Eylül 2017 15:06

Şehrin tüm mobilyaları bu fabrikadan

Samsun’da dağdan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayalar birer birer işlenerek sanat eserine ve şehir mobilyasına dönüştürülüyor.

Şehrin tüm mobilyaları bu fabrikadan

15 Eylül 2017 15:06


Samsun Valisi Osman Kaymak’a Doğal Taş Elemanları Üretim Fabrikası’nı gezdiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz kendisi de makinenin başına geçerek taş kırdı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında şehre kazandırılan Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası, şehrin tüm cadde, sokak meydan ve kültürel alanlarında doğaltaş uygulamaları yaparak şehre estetik bir güzellik kazandırıyor. Fabrikada tonlarca ağırlıktaki dev kayalar birer birer işleniyor. Sadece Samsun’da değil çevresindeki birçok il de dahil, adeta bir sanat eserine dönüştürülmüş olan bu kayalar işlenmiş olarak karşımıza çıkıyor.



“Kendimiz ürettik, dışarıya bağımlı olmaktan kurtulduk”


Samsun Valisi Osman Kaymak’a taş fabrikasını gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehrin her köşesinin Samsun dağlarından üretilen bu doğal taşlarla süslendiğini belirtti. Vali Kaymak’a fabrika ile kendileri üretime geçerek dışarıya bağımlı olmaktan kurtulduklarını anlatan Başkan Yılmaz, "Bu fabrika sayesinde kendimiz üreterek hem dışarıya bağımlı olmaktan kurtulduk hem de işsiz gençlerimize iş olanağı sağladık. Yaklaşık 170 kişi fabrikamızın çeşitli bölümlerinde çalışarak evlerine ekmek götürüyor. Bir nevi ekmeklerini taştan çıkarıyorlar” dedi.



Şehrin tüm mobilyaları bu fabrikadan


Plaka taş, bordür, oluk taşı, küp taş, dekoratif taş, oturma bankları, notalar, ay-yıldız, Atatürk heykeli, yüzey kaplama elemanları gibi birçok dekoratif eserin üretiminin bu fabrikada yapıldığını belirten Başkan Yılmaz, "Doğadan aldığımız tonlarca ağırlıktaki taşları ahşap keser gibi bu fabrikanın içerisinde kesip istediğimiz boyutta üretiyoruz. Dev kayalar, saatler süren çalışmaların ardından burada şehir mobilyasına ve sanat eserine dönüşüyor. Ürettiğimiz taşları da şehrimizin birçok noktasına anında seriyoruz. Bu taşlardan bir koltuk takımı bile yapıp şehrin bir köşesine oturtturarak onu bir şehir mobilyası haline dönüştürüyoruz” diye konuştu.



Şehir için muhteşem bir yatırım olmuş


Fabrikada dev kayaların kesilerek birer şehir mobilyasına dönüştürülmesi yolculuğunu ilgi ile inceleyen Samsun Valisi Osman Kaymak da, "Kentin böyle bir tesise sahip olması büyük bir ayrıcalık. Taşların bir sanat eserine dönüştürülmesini kısaca taşın hikâyesini burada incelemiş olduk. Yapılan eserler ortaya çıkan sanat yapıları gerçekten etkileyici. Burayı şehre kazandıran başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Şehir için muhteşem bir yatırım olmuş" ifadelerini kullandı.


Vali Kaymak ve Başkan Yılmaz, taştan yapılan koltuğa oturarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.




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