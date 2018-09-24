Şekeri yükselen çocuğun yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da şekeri yükselen 2 yaşındaki çocuğun yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden ve şekeri 573'lere çıkan 2 yaşındaki Emre A., ailesi tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan çocuğun Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki için Samsun'dan ambulans helikopter istendi. Samsun'dan havalanan 112 acil servise ait ambulans helikopter Vezirköprü'ye giderek Emre A.'yı alıp Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.