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10 Ağustos 2018 16:47

Sel fındık üreticisini vurdu

Ordu’da yaşanan sel felaketi, Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındığı vurdu.

Sel fındık üreticisini vurdu

10 Ağustos 2018 16:47


Sel felaketinin fındık hasat dönemine denk gelmesi üreticiye büyük darbe vurdu. Sağanakla birlikle oluşan sel, fındık üreticisini hazırlıksız yakaladı. Harmanda serili olan tonlarca fındık, sel sularıyla denize aktı. Bölgede yaşayan fındık üreticileri tonlarca fındığı kaybetmenin şokunu yaşayarak, yetkililerden yardım istedi.


Sel nedeniyle fındıklarının denize aktığını dile getiren üreticiler, “Şuan yaşanan sel nedeniyle fındığımız denize akmış durumda. Tonlarca fındığımız denize gitti. Elimizde az miktarda fındık kaldı. Hepsi dere yataklarından sele gitti. Üreticiler olarak çok mağdur olduk. Yetkilerden yardım bekliyoruz” dediler.


Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi ise, “Sel felaketinden bölgede büyük mağduriyet yaşadık. Fındıkta da sel felaketi nedeniyle büyük mağduriyetimiz oldu. Bölgedeki fındığımız sel felaketinden büyük zarar gördü. Ben yetkililerden bu üreticilerimizin yaralarının sarılmasını talep ediyorum” dedi.


Önüne ne gelirse alıp götüren azgın sel suları nedeniyle, denizler ağaç parçalarıyla da doldu.




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