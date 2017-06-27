Şelalede yüzerken boğulan genç toprağa verildi

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Gölalan Şelalesinde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Samsun’da fırında çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki Ercan Yılmaz arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için Gölalan Şelalesine gitmiş, burada serinlemek için girdikleri şelalenin göletinde boğularak hayatını kaybetmişti. Ercan Yılmaz, Canik ilçesinin Tuzaklı Mahallesi Karapınar mevkiinde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.