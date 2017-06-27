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27 Haziran 2017 16:56

Şelalede yüzerken boğulan genç toprağa verildi

Samsun’da şelalede arkadaşları ile birlikte yüzmek isterken boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şelalede yüzerken boğulan genç toprağa verildi

27 Haziran 2017 16:56


Olay, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Gölalan Şelalesinde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Samsun’da fırında çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki Ercan Yılmaz arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için Gölalan Şelalesine gitmiş, burada serinlemek için girdikleri şelalenin göletinde boğularak hayatını kaybetmişti. Ercan Yılmaz, Canik ilçesinin Tuzaklı Mahallesi Karapınar mevkiinde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.




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