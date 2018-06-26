Selam verme tartışmasında öldürüldü

Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, selam verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A.’nın (25) tabancayla ateş açması sonucu silahlı saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Süleyman Öksüz yaralandı. Olayda Ahmet A.’nın yanında bulunan Ümit A.’nın (34) da silahla yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı Ümit A.’nın arkadaşı silahlı saldırgan Ahmet A. tarafından Bafra ilçesinde özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edildi. Ağır yaralanarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Öksüz ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Süleyman Öksüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olaydan sonra kaçan Ahmet A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.