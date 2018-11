Şenocak: “Bafra için projelerimiz, ideallerimiz, hayallerimiz var”

AK Parti'den Bafra Belediye Başkan aday adayı olan Avukat Kemal Şenoçak, “Bizim Bafra için projelerimiz, ideallerimiz, hayallerimiz var” dedi.

AK Parti Bafra İlçe Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulunan Avukat Kemal Şenoçak, bir AVM'nin restoranında basın toplantısı yaptı. Şenocak yaptığı açıklamada, “10 yıldır bu işin içerisindeyim. Gerek Bafra Belediyesinde gerek Samsun Büyükşehir Belediyesinde yapılabilecek bütün görevlerde bulundum. Artık belediye nedir, belediyecilik nedir, mevzuat nedir, Bafra'nın beklentileri nedir, sorunları nelerdir bunları biliyorum. Belediyecilik anlamında insanların ihtiyaçları hiç bitmiyor. Bu noktada da bizim partimizin belediyeciliğe bakış açısı çok farklı. Her yerel seçim öncesi bizim bir sloganımız var. Mesela daha önce şehirler yarışıyor, marka şehirler diye sloganlar oldu. Önümüzdeki seçimlerde de AK Parti adına sloganı ‘gönül belediyeciliği'. İnsanlara hizmet edebilirsin. Belediyecilik sadece kaldırım, yol, imar bunlardan ibaret değil. İnsanın doğumdan ölüme kadar her aşamada yanında olmanız bir gereken bir kurum. Sadece devletin her hangi bir kurumu değil. Bizim Bafra için projelerimiz, ideallerimiz, hayallerimiz var ama bunlar nasip olursa aday adaylığı sürecimiz geçip de partimiz bizi tercih ederse o zaman daha somut bir şekilde açıklarız. Gerek meslek hayatımda gerekse belediyecilik anlamında yaşadığımız süreç içerisinde belediyecilik anlamında neler yapılabilir neler olabiliri yapabilecek konumdayız. Bu konuda birikimimiz, tecrübemiz mevcuttur. Tek bir amacımız var, bu memlekete hizmet etmek. Bu memlekette 46 senedir yaşıyoruz. Dolayısıyla bu memlekete borcumuz var. Bir şehirde doğup büyürsünüz. O şehir seni büyütmüştür, bir yerlere getirmiştir. Senin de o şehre karşı sorumluluğun olması lazım. Biz o bilinçle hareket ediyoruz. Talip olduğumuz iş kolay bir iş değil. Çok sorumluluk, aynı zamanda da vebal isteyen bir iş biz bunların farkındayız” diye konuştu.