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29 Haziran 2018 18:46

Serinlemek için denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun’da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 vatandaş kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Serinlemek için denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

29 Haziran 2018 18:46


Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Atakum Belediyesinin karşısında bulunan Halk İskelesi’ne yakın bölgede denize giren bir genç, bir süre sonra suda boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların yardımıyla sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.


Öte yandan aynı anda Ömürevleri Kavşağı Çobanlı İskelesi’nde denize giren 20 yaşındaki Mikail Gün isimli şahıs da denizde bir müddet kaldıktan sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek cankurtarana haber vermesi üzerine canla başla mücadele eden cankurtaran ekipleri, vatandaşı denizden çıkardı. İlk müdahaleyi kumsalda yapan cankurtaranlar daha sonra vatandaşı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Mikail Gün’ün, Ağrı’dan Samsun’a gezmek amaçlı geldiği öğrenildi.


Boğulma tehlikesi geçiren 2 vatandaşın hastanelerde tedavisi sürüyor.




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