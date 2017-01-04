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04 Ocak 2017 16:28

Serviks kanseri kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü

Serviks kanseri kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü

04 Ocak 2017 16:28

Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, serviks yani rahim ağzı kanserinin dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu, meme ve akciğer kanserlerinden sonra kanserlerden ölümlerde üçüncü sırada olduğunu söyledi.
Ocak ayının serviks yani rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olduğunu belirten Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Serviks (rahim ağzı) kanseri, dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2.kanser türü olup meme ve akciğer kanserlerinden sonra kanserlerden ölümlerde 3. sıradadır. Sık görülen bir kanser türü olmasının yanında en önemli özelliği, erken evrede tespit edilebilmesi ve tespit edilebildiği zamanda tedavi edilebilmesidir” dedi.
Rahim ağzı kanserine HPV adlı insan herpes virüsünün neden olduğunu belirten Kasapoğlu, “Önlenmesi ve erken teşhis edildiğinde de tedavisi mümkün olan serviks kanserinde, kanser sıklığı ve kansere bağlı ölümlerin azaltılması açısından önemli bir noktayı da tarama yöntemleri oluşturmaktadır. Yapılacak taramalarla rahim ağzındaki patolojilerin henüz belirti vermeden önceki evrede tespit edilip, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle kanser sıklığını ve buna bağlı ölüm oranlarını azaltmak amaçlanmaktadır. Bu kansere human papilloma virus (HPV) adlı insan herpes virüsü neden olmaktadır. Taramalarla hedeflenen, bu kanserin nedeni olan HPV virüsünün DNA’sını tespit etmektir. Bu amaçla yapılan HPV- DNA testi, jinekolojik muayene esnasında rahim ağzından sürüntü alınarak yapılan ağrısız ve basit bir işlemdir. Bu işlem esnasında ayrıca pap-smear testi için de örnek alınmakta ve HPV-DNA pozitif olduğunda, hücresel değişimleri görmek için smear testine bakılmaktadır” diye konuştu.
Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 30-65 yaş aralığındaki tüm kadınların taramaya katılması hedeflendiğini ve testin 5 yılda bir tekrarlanması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, “Ülkemizde kullanılan testler, dünyada referans alınan testler olup, Ankara’da kurulan ve dünyanın en büyük HPV laboratuvarı olan, Ulusal HPV Laboratuvarında değerlendirilmekte ve testler 10 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Unutulmamalıdır ki kanser, alınacak tedbirlerle önlenebilir, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Özellikle rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100’e yakın tedavi şansı olan bir kanser türüdür. İlimizde İlkadım, Atakum, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde kurulan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri aracılığıyla rahim ağzı, meme kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak, 40-69 yaş arası kadın iseniz meme kanseri tarama programına, 30-65 yaş arası kadın iseniz rahim ağzı kanseri tarama programına, 50-70 yaş arası kadın veya erkek iseniz kalın bağırsak kanseri tarama programına katılmak üzere başta KETEM’ler olmak üzere Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.



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