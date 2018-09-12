Servis ve ticari araç sürücülerine polisten eğitim

Türkiye'de her yıl trafik kazaları sonucunda binlerce vatandaş hayatını kaybetmekte veya yaralanmakta, çok sayıda vatandaş ise hayatının geri kalan kısmını engelli olarak geçirmek durumunda kalıyor. Meydana gelen kazaların sonucundaki ölüm ve yaralanmaların azaltılabilmesi amacıyla yolcu taşımacılığında kullanılan her türlü toplu taşıma araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin belli bir düzen, disiplin ve güven içerisinde yapılabilmesi için bu araçları işleten ve sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin arttırılması amacıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Salonunda Trafik Eğitimi verildi.

Eğitimde konuşan Samsun Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Komiser Zafer Yazıcıoğlu, “İçişleri Bakanlığının talimatı sonrasında ticari araç sürücülerine ve okul servisleri aracı sürücülerine yönelik eğitim faaliyeti düzenliyoruz. Trafiğin en önemli unsuru, insan unsurudur. İnsan unsuru trafikte araç sürücüsü, yolcu ve yaya olarak trafiğin içinde bulunur. Trafik kazaları incelendiğinde kazaların en büyük sebebinin insan faktöründen kaynaklandığı görülüyor. Sizler gibi otobüs, minibüs, okul servisi, dolmuş ve taksi kullanan şoförlerin trafikte yaptığı iş çok çok önemli. Çünkü sizler özel taşıt sürücülerinin aksine taşıdığınız pek çok candan da sorumlusunuz. O yüzden trafikte sizlerin diğer sürücülere olumlu örnek olmanız çok önemlidir. Dünyada her yıl ortalama 1 milyon 250 bin insanın trafik kazasında öldüğünü, 50 milyon insanın da yaralandığını görüyoruz. Ülkemizde ise 2007 yılında ülkemizde 825 bin trafik kazası meydana gelmişken, 2016 yılında ise 1 milyon 182 bin trafik kazası meydana gelmiştir. Bu rakamlar da göz önüne alındığında trafik kurallarına uymanın önemi daha da çok artıyor. O yüzden bu eğitimlerin olumlu geçmesini umuyorum” dedi.

Eğitim programı, sunumların yapılmasının ardından soru cevap kısmından sonra sona erdi.