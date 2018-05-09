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09 Mayıs 2018 16:07

SESOB Başkanı Eyüb Güler mazbatasını aldı

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Olağan Genel Kurulu’nda tekrar başkan seçilen Hacı Eyüb Güler, mazbatasını aldı.

SESOB Başkanı Eyüb Güler mazbatasını aldı

09 Mayıs 2018 16:07


Samsun’da 6 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ve 535 delegenin oy kullandığı SESOB Olağan Genel Kurulu’nda 280 delegenin oyunu alarak tekrar SESOB Başkanlığı olan Hacı Eyüb Güler, bugün Samsun Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halil Emekçi’nin elinden mazbatasını alan Güler, esnaflarla bir bütün olmaya devam edeceklerini söyledi.


Mazbatayı alarak yeniden görevinin başına dönen Hacı Eyüb Güler, “Bu emeğin sonucu oluşan bir mazbata. Bu mazbatada 36 bin esnafın hakkı bulunmaktadır. Bu mazbatanın ağırlığı çok büyüktür. O nedenle işimiz zor ve asıl iş bundan sonra başlıyor. Esnaf ve sanatkarlarımıza doğru hizmet vermek için kollarımızı sıvayacağız. Zaten 4 yıldır nefes almadan hizmet vermeye devam ettik. İyi hizmet yaptığımız ortada ki, esnaf arkadaşlarımız beni yeniden bu koltuğa layık gördüler. Yolumuza bundan sonra da en iyi şekilde devam edeceğiz” dedi.




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