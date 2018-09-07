SESOB Başkanı Güler: “Haksız zam yapmak vatana ihanettir”

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, son zamanlarda dövizdeki kur farkını bahane ederek her ürüne zam yapan esnafları ve şirketleri uyardı. Ekonomik savaş ortamında fırsatçılık yapmak yerine herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Eyüp Güler, haksız zam yapanları ihanetle suçladı.

“Haksız zam yapmak vatana ihanettir”

Ürünlere haksız zam yapmanın vatana ihanet olduğunu belirten Hacı Eyüb Güler, “Zamlar, haklı ve haksız olarak ikiye ayrılıyor. Un fiyatları çok büyük bir oranda arttı. Susam da dışarıdan geliyor. Yani simide yapılan zammı normal karşılıyorum. Ekmeğe de zam gelebilir. Bunları normal karşılıyorum. Simide yüzde 50 oranında zam yapılması, tartışma konusu yapıldı. Maliyetine bakıldığında yapılan zammı normal karşılıyorum. Bunların yanı sıra bazı ürünlerin dolarla ve başka şeylerle alakası olmamasına rağmen keyfi bir şekilde abartılı zam yapılıyor. Devlet bu duruma el koyma kararı aldı. Şehirlerdeki ticaret il müdürlerine yetki verildi. Bu kararların bizler de arkasındayız. Ekonomik durumdan fırsat oluşturarak haksız zam yapılmasının bizler de karşısındayız. Bizim esnaflarımızdan da haksız zam yapan varsa onlar da en ağır şekilde cezalandırılsın. Halkı kandırmak kadar kötü bir şey yoktur. Devletin başına bir iş gelebilir, dış kaynaklı sıkıntıya sokulabilir, ekonomik sıkıntı olabilir, bizim vatanımıza ve milletimize sahip çıkmamız lazım. Ekonomik savaşta herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu sıkıntılardan yararlanarak haksız zam yapmak, vatana ihanettir. Bundan sonra artık herkes yaptığı zammın izahını yetkililere yapacaktır. Haksız zam uygulayanlar da cezalarını çekecektir” diye konuştu.