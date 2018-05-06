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06 Mayıs 2018 18:47

SESOB’da Eyüp Güler güven tazeledi

SAMSUN (İHA) – Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Olağan Genel Kurulu’nda Hacı Eyüb Güler tekrar başkan seçildi.

SESOB’da Eyüp Güler güven tazeledi

06 Mayıs 2018 18:47


SESOB Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Mevcut Başkan Eyüp Güler ve Ahmet Akbaş başkanlık için Divan Kurulu’na liste verdi. Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde 535 delege oy kullandı. Geçersiz oyların çıkartılmasının ardından 280 oy alan Hacı Eyüp Güler, 246 oy alan Ahmet Akbaş’ı geçerek 4 yıl daha SESOB başkanı olarak görev yapmaya hak kazandı. İlk başkanlık döneminde birliğe yeni bir hizmet binası kazandırdığını ifade eden Güler, esnafların sıkıntılarını en aza indirene kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.


Hacı Eyüp Güler’in Yönetim Kurulu listesinde şu isimler yer aldı:


“Ali Rıza Kısa, Savaş Kiraz, Ahmet Yılmaz, Emin aysan, İlyas Aşçı, Ercan Coşkun, Yılmaz Yiğit ve Enver Yılmaz.”




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