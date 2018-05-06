SESOB’da Eyüp Güler güven tazeledi

SESOB Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Mevcut Başkan Eyüp Güler ve Ahmet Akbaş başkanlık için Divan Kurulu’na liste verdi. Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde 535 delege oy kullandı. Geçersiz oyların çıkartılmasının ardından 280 oy alan Hacı Eyüp Güler, 246 oy alan Ahmet Akbaş’ı geçerek 4 yıl daha SESOB başkanı olarak görev yapmaya hak kazandı. İlk başkanlık döneminde birliğe yeni bir hizmet binası kazandırdığını ifade eden Güler, esnafların sıkıntılarını en aza indirene kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Hacı Eyüp Güler’in Yönetim Kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

“Ali Rıza Kısa, Savaş Kiraz, Ahmet Yılmaz, Emin aysan, İlyas Aşçı, Ercan Coşkun, Yılmaz Yiğit ve Enver Yılmaz.”