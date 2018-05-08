10-11-12-13 Mayıs günlerinde saat 09.30-18.30 arasında İlkadım Kaymakamlığına bağlı kurum personeli, öğretmen, öğrenci, veli ve vatandaşların katılımı ile Samsun Cumhuriyet Meydanında kan bağışı kampanyası düzenlenecek. “Sevdiğinle Gel Yaşama Can Ver” sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan kampanya ile farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Samsun Aziz Atik Fen Lisesi Okul Müdürü Musa Bayar yaptığı açıklamada, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Samsun Cumhuriyet Meydanında 10 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan kan bağışı, 13 Mayıs Pazar günü akşam sona erecektir. Değer verdikleri insanları da kan bağışı kampanyasına dahil ederek 19 yaşından gün almış öğrenciler, öğretmenler, idareciler, velilerimizin tüm vatandaşların katılımıyla gönüllü ve düzenli kan bağışçısı sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Diğer bir amacımız ise, öğrencilerimizin çok erken yaşlarda toplumsal sorunları görme ve çözüm üretme konusunda bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamaktır. Ülkemizde bugün, gönüllü ve düzenli kan bağışı oranı olması gereken seviyenin altındadır. Ulusal, görsel ve yazılı basında sürekli kan ihtiyacı konusunda duyurular yapılmaktadır. Ülkemizde Ramazan ayında gönüllü kan bağışçısı sayısında ciddi bir azalmanın olduğu bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, Ramazan ayı öncesi böyle bir çalışma yapmayı okul olarak uygun gördük” dedi.