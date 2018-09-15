Seyir halindeki kamyonetin kasasından düştü

Samsun'da eşya taşıyan bir kamyonetin kasasından yola düşen vatandaş yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametinden Samsun'a doğru seyir halinde olan ve eşya taşıyan bir kamyonetin kasasında oturan Ahmet M., iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yola düştü. Düşme sonucu başından ve boynundan yaralanan şahıs, kamyonet sürücüsü tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.