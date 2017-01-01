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01 Ocak 2017 12:43

Seyyid Ahmet Avrasi Samsun’da anıldı

Seyyid Ahmet Avrasi Samsun’da anıldı

01 Ocak 2017 12:43

Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı tarafından Seyyid Ahmet Arvasi’nin vefatının 28. yılında anma paneli düzenledi.
Türk-İslam Ülküsünün abide şahsiyetlerinden Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 28. yıl dönümünde Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Vefatının 28. Yıldönümünde Mütefekkir, Sosyolog, Muallim, Yazar Seyyid Ahmet Arvasi" paneli ile anıldı. Panelde, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr Memduh Erkin, Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Prof. Dr. Şaban Sağlık ve emekli öğretim görevlisi Şair Yazar M. Halistin Kukul, Seyyid Ahmed Arvasi’yi anlattı.
Samsun Öğretmenevinde gerçekleşen programa, MHP il Başkanı Taner Tekin, Türk Kamu-Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, Türk Ocağı Samsun Şube Başkanı Serkan Şen, Aydınlar Ocağı Samsun Şube Başkanı Taner Tunç ve çok sayıda davetli katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Yalçın Altıntaş, "Yılın son günü değerli vakitlerinden zaman ayırarak düzenlediğimiz panelimize, ayrıca bir davet beklemeden iştirak eden dinleyicilerimize teşekkür ederiz" dedi.
Başlangıç konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Memduh Ergin, Seyyid Ahmet Arvasi’nin doğumundan ölümüne kadar olan yaşantısının genel bir değerlendirmesini yaparak, "Seyyid Ahmet Arvasi, Türk-İslam dünyasının en önemli savunucularından birisidir. Aziz büyüğümüz, birçok boyutu ile örnek alınması gereken bir insandır. Seyyid Ahmet Arvasi ile ilgili olarak estetik bakış açısı hiçbir kaynakta geçmiyor. Olaylara biraz da böyle bakmaya çalışacağım. Arvasi, pedagog, eğitim bilimci, eğitimci, toplum bilimci ve yazar bir şahsiyettir" diye konuştu.

Telliğoğlu: “Kürt meselesi, bir kültür, bir his ve bir düşünce meselesidir"
Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Seyyid Ahmet Arvasi’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesiyle alakalı düşüncelerini belirterek, “Seyyid Ahmet Arvasi, gerçekten yeri doldurulamayacak insanlardan birisidir. Bazen bazı yıldızlar kaya gider ve onların ışığını doldurabilecek yeni yıldızlar doğmaz. Arvasi böyle insanlardan bir tanesiydi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi problemleri olan bir bölge. Bu problemler, terör, bölücülük veya kalkınmada dengesizlik problemiydi. Ancak son 5-6 yılda bu probleme yeni bir ad bulundu ve ‘Kürt meselesi’ olarak etnik bir probleme indirgendi. Bugün birileri Türk düşmanlığı yaparak Kürt milliyetçiliği yapmaya çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Seyyid Ahmet Arvasi, bu meselenin etnik bir mesele olmadığını, bu meselenin bir kültür, bir his ve bir düşünce meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Arvasi, Van’da doğup, Arap kökenli olmasına rağmen en büyük Türk milliyetçilerinden biridir" şeklinde konuştu.
Arvasi için hangi milletten gelindiğinin bir önemi olmadığını belirten Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Seyyid Ahmet Arvasi’nin bütün kitaplarını okumak, bir üniversite bitirmekle eş değerdedir. Bu büyük insan 2 başlık altında değerlendirilebilir. Davranış ile söylemlerinin tutarlığı takdire şayandır. 2. olarak ise yazdığı kitapların derin anlamlarıdır. Arvasi, kendisinden önce gelen bütün Türk milliyetçiliği fikriyatının farklı görüşlerini temyiz eden birisidir. Bu yüzden Ziya Gökalp’e hem çok büyük eleştiriler yöneltir hem de görüşlerinden çok faydalanır. Arvasi, adındaki Seyyid kelimesinden de anlaşılacağı gibi Arap’tır. Peygamber soyundan gelir. Arap ya da Türk olmak onun nezdinde önemli değildir. Onun için önemli olan düşünce biçimidir” ifadelerini kullandı.
Program teşekkür konuşması ve plaket takdimi ile son buldu.



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