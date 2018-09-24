İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sezonun ilk bale temsili “Arda Boyları”

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2018-2019 sanat sezonuna sevilen eseri bale eseri “Arda Boyları” ile başlıyor.


Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahnelediği yöresel bir ziyafet olan “Arda Boyları” adlı bale eseri 27 Eylül 2018 Perşembe saat 20.00'da AKM Aydın Gün Sahnesinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.


Trakya yöresine ait sevilen türkülerden biri olan Arda Boyları'nın hikâyesinin ve müziğinin modern dansla harmanlandığı eser, birbirlerine âşık olan iki genç; Halime ve Recep'in hikâyesini anlatıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.