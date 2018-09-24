Sezonun ilk bale temsili “Arda Boyları”

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahnelediği yöresel bir ziyafet olan “Arda Boyları” adlı bale eseri 27 Eylül 2018 Perşembe saat 20.00'da AKM Aydın Gün Sahnesinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Trakya yöresine ait sevilen türkülerden biri olan Arda Boyları'nın hikâyesinin ve müziğinin modern dansla harmanlandığı eser, birbirlerine âşık olan iki genç; Halime ve Recep'in hikâyesini anlatıyor.