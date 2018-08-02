Sezonun ilk palamutları yüz güldürdü

Tüm Türkiye’de 15 Nisan 2018 tarihinden itibaren balık av yasağı sezonu başladı. Bu sezon ilk kez tezgahlara gelen palamut ise balıkçıların yüzünü daha ilk günden güldürdü. Palamudun vatandaşlar tarafından çok özlendiğini belirten balıkçılar, tezgahlara gelen palamutların kısa bir sürede tükendiğini ifade ettiler. Sezonun ilk palamutlarının olta ile tutulan küçük ‘çingene palamudu’ olduğuna dikkat çeken balıkçılar, bu sezonun palamut açısından bol geçmesini umduklarını söylediler.

“Levrek ve çupra yerini palamuda bırakacak”

Kültür balıklarının yerini olta balıklarının almaya başladığını belirten Onur Can Köse, “Kültür balıkları olayımız artık bitti gibi bir şey. Levrek, çupra, somon ve alabalığın yerine palamut, mezgit, istavrit ve barbun gibi deniz balıkları gelemeye başladı. Olta balıkçıları trollerden önce bu balıkları avlamaya başladı. Geçen sene hüsrana uğradık. Bu sene umudumuz çok yüksek. Palamut yüzümüzü güldürecek. Birkaç gündür mezgit ve barbun gelmeye başlamıştı. Bugün de ilk defa çingene palamudu geldi. Sezonun ilk palamutları 150 gram ağırlığında tane 5 TL’den satıldı. Satışlarımız çok iyi gitti. Vatandaşlar palamuda çok yoğun ilgi gösterdi. 1 Eylül’de yasak kalkacak ve sezon açılacak. 3 kasa palamut geldi hemen tükendi. İlerleyen günlerde sezon açılınca 500 gramlık palamutları 5 TL’ye ya da 3 tane 10 liraya satacağımızı düşünüyorum” dedi.

“150 adet palamut 1 saatte tükendi”

150 adet palamudun 1 saatte tükendiğini vurgulayan Kurtça Aydın, “Kültür balıklarını bırakarak, deniz balıklarına yönelmek zorundayız. Bu sene ilk defa palamudumuz geldi. Mezgit, barbun ve istavrit de gelmeye başlamıştı. Aldığımız duyumlara göre palamut bu sene bol olacak. Palamut bol ve ucuz olursa vatandaşımızın ve bizim yüzümüz güler. Et yiyemeyen vatandaşlar bol bol balık yer. 150 adet palamut geldi, 1 saatte hepsi satıldı. Barbun, mezgit ve istavrit şu anda 15-20 TL’den satılıyor. Sezon açılınca onların fiyatı da düşecek. Bu sıra yayında da bolluk var. Her gün boyu 1 metreden büyük yayın geliyor. Kilosunu 20-25 TL’den satıyoruz. Bu sene balık açısından bol geçmesini umuyoruz” diye konuştu.