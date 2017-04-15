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15 Nisan 2017 18:26

Sezonun son balıklarına yoğun ilgi

Samsunlu vatandaşlar sezonun son balıklarına yoğun ilgi gösterdi.

Sezonun son balıklarına yoğun ilgi

15 Nisan 2017 18:26


Eylül ayında "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılan balıkçılar av sezonunu kapattı. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi.


Sezonun son balıkları tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar, sezonun son gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sezonun son deniz balığını yemek isteyen vatandaşlar balıkçı tezgahlarında kalabalık oluşturdular.


Yoğun ilgi karşısında çok mutlu olduklarını ifade eden balıkçı Kurtça Aydın, “Bugün balıkların son günü olduğu için vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Bundan sonra balık olur ama kültür balıkları olur. Sezonun son balıkları kısa sürede bitme noktasına geldi. Bundan sonra tezgahlarda küçük balıklar olmaz. Vatandaşlar bundan sonra alabalık, somon gibi balıklar bulabilirler” dedi.


Son günde ilgi patlaması yaşadıklarını vurgulayan balıkçı Hasan Köse, “Bugün son gün. Balığa merak çok. Sezona evlada yapıyoruz. Diğer günlere oranla vatandaşların yoğun ilgisi var. Bundan sonra barbunya, mezgit, istavrit, hamsi gibi balıklar olmayacak. Fiyatlar da çok uygun mezgidin kilosu 5 liraya kadar düştü. Vatandaşlar da en çok mezgide ilgi gösterdiler” diye konuştu.


Sezonun son balıklarını aldıklarını ifade eden vatandaşlar da yeni sezonu 4 gözle bekleyeceklerini ifade ettiler.




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