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24 Mayıs 2018 13:18

Siber polisinden sosyal medyada çocuk pornosu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da çeşitli sosyal medya hesabı üzerinden çocuk pornosu paylaşımı yaptığı iddia edilen bir kişi Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Siber polisinden sosyal medyada çocuk pornosu operasyonu: 1 gözaltı

24 Mayıs 2018 13:18


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanada polisi ile irtibatlı yaptıkları operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden çocuk pornosu paylaşımı yapıp çocukları tuzağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen V.B.’ye (40) operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alınan V.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


V.B.’nin daha önce de Almanya’da tren istasyonunda çocukların resimlerini çektiği gerekçesiyle sınır dışı edildiği öğrenildi.




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