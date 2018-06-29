Sicil kaydı için son 1 gün

Sanayi işletmelerinin kendilerine sağlanan haklardan faydalanmaları için yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirten İl Müdürü Selahattin Altunsoy, sanayi işletmelerin dikkat etmeleri gereken hususları hatırlattı. Altunsoy, "Kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak da adlandırılan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nda değişiklik yapılarak bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi olarak tanımlanmış ve yapılan düzenleme ile daha düşük olarak sanayi tarifesi üzerinden kullandıkları elektrik enerjisi bedelinden ödedikleri yüzde 2 oranındaki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) payı da kaldırılarak, Sanayi Sicil Belgesi bulunan işletmelerin üretim maliyetleri düşürülmüştü. Dolayısıyla Sanayi Sicil Belgesine sahip bir üretici, belgesi olmayan bir üreticiye kıyasla yaklaşık yüzde 25 oranında daha düşük elektrik faturası ödemektedir" dedi.

Sanayi işletmelerin yapması gerekenleri sırasıyla anlatan Altunsoy şunları söylerdi:

“Sanayi işletmelerinin bakanlığımızca tutulan sanayi siciline kaydolması zorunludur. Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline elektronik ortamda ön kayıt yapmalıdır. Yeni açılan sanayi işletmeleri bakanlıkça tanzim edilen beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde elektronik ortamda göndermekle mükelleftir. 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen işletmelere süresinde sanayi siciline kayıt olmadığı için hükmedilen idari para cezası (2018 yılı için bin 46 TL) verilecektir. Sanayi işletmesi olup; sanayi sicil kaydı bulunmayan işletmelere 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolmaları durumunda idari para cezası uygulanmayacaktır."