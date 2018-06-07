’Sıfır Atık Projesi’nde ilk somut adım Samsun Büyükşehirden

İlk somut adımı Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in attığı projede özel kalem katına konulan mini atık ayrıştırma konteyneri, büyük ilgi görüyor.

İsrafın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesi, hızla büyüyor. Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ederek geçen yıl ülke geneline yayılan projede Samsun’da ilk somut adımı Büyükşehir Belediyesi attı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığındaki çalışmaları yerinde görüp inceleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Katı Atık Geri Dönüşüm Şube Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesini pilot kurum seçti. Sıfır atık konusunda uzun süredir toplumsal çalışmalar yürüten belediye, somut adım atan ilk kurum oldu.

Geri dönüşümde atıkların nasıl ayrıştırılarak biriktirileceğini gösteren ve ayrıntılı bilgilerle farkındalık oluşturan 43 adet mini atık konteyneri alan Katı Atık Geri Dönüşüm Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in desteği ile ilk konteynırı özel kalem katına koydu. Belediye personeli, ayrıştırma konteynerine cam, kağıt, plastik ve metal atıklar ile geri dönüştürülemeyen evsel ve organik atıkları, ayırarak biriktirecek.

Konteynerleri belediye hizmet binasının her katına yerleştireceklerini ifade eden Geri Dönüşüm Şube Müdürlüğü proje sorumlusu Elif Özcan, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özcan, “Projeyi ilk olarak pilot kurum seçtiğimiz Büyükşehir Belediyesinde hayata geçiriyoruz. Personel eğitimlerinin ardından start vereceğiz. Personelimize atıklarımızı ayrıştırarak atmalarını sağladıktan sonra odalarından çöp kovalarını kaldırmalarını isteyeceğiz. Yemekhanemize de bunları yerleştireceğiz. Artan yemeklerimiz hayvan barınağına gidecek. Belediyenin zemin katında biriktirme alanı oluşturduk. Ayrıştırılarak atık biriktirme konusundaki başarılı olduğumuzda projeyi kent genelinde de yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi’ne büyük önem verdiklerinin altını çizen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ise, “Mevcut şartlarla atıklarla mücadele etmek mümkün değil. Atıklarımızı ayrıştırarak biriktirirsek, doğaya geri dönüşlerde o kadar başarılı oluyor. Katı atık düzenleme tesislerimizin de bir kapasitesi ve ömrü var. Bu projelerle tesislerimizin ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Bilgilendirme levhalarımızla, masa üstü broşürlerimizle, afiş ve billbordlardaki reklam ve tanıtımlarla de projemizi anlatacağız” ifadelerini kullandı.