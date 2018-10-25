'Sıfır Atık Projesi'ne dâhil olan OMÜ, personel eğitimlerine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülüp Türkiye'deki bütün kamu kurum kuruluşları ile hastane, okul, üniversite, otel, terminal vb. birçok yer ve merkezde uygulanmaya başlanan “Sıfır Atık Projesi”ne Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) de dâhil oldu.

Projeye dair ilk toplantı

Proje çerçevesinde ilk bilgilendirme toplantısı Rektör Danışmanı ve Üniversite Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı rehberliğinde yapıldı. Toplantıya; Genel Sekreter Yardımcıları Serap Sivrioğlu Sezer ve Mustafa Kemal Çayıroğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ile proje doğrultusunda seçilen odak noktaları personeli katıldı.

Toplantıda; Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ardalı, Sıfır Atık Projesi'nin öncelikle israfın önlenmesi, sahip olduğumuz kaynakların doğru ve verimli kullanılması ve atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi, dolayısıyla çevre ve doğaya karşı farkındalık ve duyarlılığın geliştirilmesi açısından önemli ve değerli bir proje olduğunu belirtti.

“Bir an önce harekete geçilmeli”

Bu konuda kaybedilecek zaman olmadığına ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ardalı projenin Samsun ayağının OMÜ'yle başlamasının da çok anlamlı olduğunu, bu eksende de zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Rektör Yardımcısı Ardalı, toplantının devamında projenin üniversitede yürütülmesi adına; mevcut durum, yol haritası, işleyiş takvimi, bu konudaki eğitim ve etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunurken projenin amacı, kapsamı ve önemini katılımcı personel ile paylaştı. Toplantıda ayrıca, seçilen odak personel, bu konudaki fikir ve önerileri de dile getirdi.