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Sigara istedikleri Iraklı genci bıçakladılar

Samsun’da sigara isteyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı genç hastanelik oldu.

Samsun'da sigara isteyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı genç hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara isteyen gençlere sigara veren Iraklı gençler, sigara verdikleri şahısların bıçaklı saldırısına uğradılar. Bıçaklı saldırıda sol baldırından yaralanan Irak uyruklu Bılal Majeed Kadhım Alazabah (24), ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bıçakla yaralama olayına karışan gençleri yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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