Sigara izmariti küle çevirdi

Yangın, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Emir Sokak’ta gece 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ö. ve Necati Ö.’ye ait evde yangın çıktı. İçinde bir oda dolusu kıyafet ve çok sayıda eşya bulunan ev, kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Yangına sigara izmaritinin sebep olduğu düşünülürken, yangının çıktığı zemin kat küle döndü. Zemin katın üstündeki dairede ise maddi zarar oluştu.

Aldıkları ihbarı değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi zarar oluştu.