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06 Temmuz 2018 16:03

Sigara kaçakçılığından gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli Trabzon’u da kapsayan kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Sigara kaçakçılığından gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

06 Temmuz 2018 16:03


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir yapılan planlı çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce Samsun ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı 9 ayrı ara yakalamada ve bu sabah yapılan aramalarda toplam 3 bin 932 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca bir adresten 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile içerisinde esrar kırıntıları bulunan kenevir öğütme makinesi ele geçirildi.


Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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