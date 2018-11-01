“Sigortasız Sigortalı” kısa filmi birinci oldu

sınıf öğrencisi Yunus Tüzen, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) düzenlediği kısa film yarışmasında “Sigortasız Sigortalı” adlı kısa filmi ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve kayıtlı istihdam düzeyini yükseltmek için uygulamaya koyduğu projeler kapsamında, geleceğin medya profesyonelleri olan iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik “Sen Çek Kayda Geçsin” konulu kısa film yarışması düzenledi.

284 filmin katıldığı yarışmada, işverenin çalışanlarına taşıttığı eşyaların sigortalı olmasına rağmen, çalışan işçinin sigortasız olması konusuna değinen “Sigortasız Sigortalı” adlı kısa filmi ile yarışmaya katılan RTS 3.sınıf öğrencisi Yunus Tüzen, birinci oldu.

Ödül töreni Ankara Esnaf Bilgilendirme Toplantısı'nda gerçekleştirildi. Ödül törenine Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Veli Hüseyin Ay katıldı. Prof. Dr. Abdülrezak Altun'un Jüri başkanlığını yaptığı yarışmada, jüri üyeleri arasında Dr. Andreas Treske, TRT yapımcısı Ergin Erenoğlu, yönetmen Eray Mert ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Kerem Bozkurt yer aldı.

Yunus Tüzen'in 1.'lik ödülü olan 10 bin liralık hediye çeki SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı tarafından verildi.