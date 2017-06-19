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19 Haziran 2017 10:42

Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

19 Haziran 2017 10:42


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı’nda bulunan bir oto ve halı yıkama iş yerinin önünde 2 ay önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, S.C. bir işinin olduğunu belirterek oto ve halı yıkama iş yerini N.İ.’ye (41) teslim etti. Bu sırada iş yerinin yakınındaki demir doğramacı olan Ş.K. (56) iş yerine geldi. Bir otomobil ile iş yerine geldiği iddia edilen O.P. demir çubukla N.İ.’ye saldırıp kafasından yaralayarak silahla ateş açtı. N.İ. demir çubukla kafasına vurulması sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri de iş yerinde bulunan Ş.K.’nin kalçasına isabet etti.


Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve kaçan O.P., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan O.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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