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31 Mayıs 2018 16:29

Silahla yaralamadan aranan şahıs yakalandı

Samsun’da silahla yaralama suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Silahla yaralamadan aranan şahıs yakalandı

31 Mayıs 2018 16:29


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilde bulunan şahıs aracıyla kaçmak istedi. Narkotik ekipleri kovalama sonucu otomobilde bulunan A.Ö.’yü 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 kapsül uyuşturucu özelliği alan hap ile birlikte yakalandı. A.Ö.’nün yapılan araştırmada bir süre önce Kadifekale Mahallesi’nde yaşlı bir kadının silahlı çatışmada kazara vurulması olayına karıştığı ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.


Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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