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30 Aralık 2016 22:23

Silahla yaralamaya 1 tutuklama

Silahla yaralamaya 1 tutuklama

30 Aralık 2016 22:23

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1’i tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Manisa Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde 5 gün önce silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki M.İ., olayı yara almadan atlattı. Silahlı saldırıda tabancadan çıkan kurşunlar park halindeki 4 araç ile 2 eve isabet ederek maddi hasara yol açtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Ancak yine aynı yere bu kez otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler araç içinden tabancayla M.İ.’ye silahlı saldırı düzenlediler. M.İ. bu kez saldırıda sağ ayağından vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.İ., tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri İ.B.(30), C.K.(22) ve T.K.’yi (19) gözaltına aldı. Olayla ilgili arandığı öğrenilen U.D.(28) de bugün avukatı ile birlikte Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise teslim oldu. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.B. serbest bırakılırken, C.K. tutuklanması talebiyle, T.K. ve U.D. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bu akşam saat 22.00 sıralarında nöbetçi mahkemeye ifade veren C.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, U.D. adlı kontrol şartı ile T.K. ise mahkemece serbest bırakıldı.



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