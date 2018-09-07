Silahla yaralamaya adli kontrol

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 00.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Gültekin D.(19), sağ baldırından yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gültekin D., tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 18 yaşındaki Seyit A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Seyit A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.